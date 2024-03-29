29 марта, 13:00Новости
Новости часа: мэр Москвы рассказал о городских проектах по поддержке людей с инвалидностью
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 90% социальных объектов в городе частично или полностью приспособили для маломобильных москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Около 100 транспортных тоннелей промоют в Москве до конца апреля, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели температура в Москве поднимется до 21 градуса.