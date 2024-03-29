Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта, 13:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы рассказал о городских проектах по поддержке людей с инвалидностью

Новости часа: мэр Москвы рассказал о городских проектах по поддержке людей с инвалидностью

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает людям с инвалидностью

Собянин: в Москве выберут лучший реализованный проект в области строительства

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится московский городской вокзал Щербинка

Москвичи выберут лучший строительный проект прошлого года – Собянин

Сергей Собянин: завершаем строительство московского городского вокзала Щербинка

Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Следователи завершили проверку показаний на месте теракта в "Крокус Сити Холле"

Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: СК РФ получил доказательства связи террористов с украинскими националистами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 90% социальных объектов в городе частично или полностью приспособили для маломобильных москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 100 транспортных тоннелей промоют в Москве до конца апреля, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели температура в Москве поднимется до 21 градуса.

Читайте также
мэр МосквыобществогородпогодавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика