Новости часа: мэр Москвы рассказал о городских проектах по поддержке людей с инвалидностью

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 90% социальных объектов в городе частично или полностью приспособили для маломобильных москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 100 транспортных тоннелей промоют в Москве до конца апреля, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели температура в Москве поднимется до 21 градуса.