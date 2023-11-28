Новости часа: 117 тыс москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 117 тысяч москвичей отпраздновали новоселье по программе реновации. Всего ввели 280 новостроек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти пять тысяч световых конструкций и более одной тысячи елей украсят Москву к праздникам. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Все машины скорой помощи в Москве оснастят дефибрилляторами-мониторами к началу 2024 года. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.