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Новости

28 ноября, 16:00

Город

Новости часа: 117 тыс москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Новости часа: 117 тыс москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Новости часа: регулярные бесплатные занятия спортом будут проводить в столице зимой

Новости часа: Собянин рассказал о количестве новостроек по реновации в столице

Новости часа: Широкую улицу благоустроили в Москве

Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

Собянин сообщил о завершении сезона благоустройства столичных округов в 2023 году

Новости часа: пять московских набережных обновили в рамках благоустройства

Собянин: зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 декабря

Новости часа: в Москве ввели 280 новостроек с начала программы реновации – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 117 тысяч москвичей отпраздновали новоселье по программе реновации. Всего ввели 280 новостроек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти пять тысяч световых конструкций и более одной тысячи елей украсят Москву к праздникам. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Все машины скорой помощи в Москве оснастят дефибрилляторами-мониторами к началу 2024 года. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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