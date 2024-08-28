Собянин: Москва продолжит внедрять новые инструменты для поддержки бизнеса

Объем обрабатывающей промышленности Москвы с января по июнь вырос на 20%. Самые заметные успехи наблюдаются в высокотехнологичных отраслях. Это стало возможно благодаря поддержке Московского экспортного центра. О результатах работы этого инструмента поддержки бизнеса в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

На данный момент в столице действуют порядка 20 мер антикризисной поддержки. Популярностью пользуются льготные инвестиционные кредиты, а также предоставление земельных участков для развития производства, офсетные контракты.

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