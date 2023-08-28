Собянин объявил о завершении строительства школы на Волоколамском шоссе

Строительство нового здания школы № 727 завершили на северо-западе Москвы. Первых учеников ждут 1 сентября. Здание рассчитано на 1 100 детей. Школу осмотрел Сергей Собянин и пообщался с учителями.

В школе оборудовали IT-полигон с зонами сборки и испытания робототехники, 3D-программирования и изучения сетевого администрирования. Ученикам также будет доступна большая медиатека с читальным залом, два спортивных и гимнастический зал, а также мастерские по обработке дерева, металла и ткани. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.