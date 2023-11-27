Собянин открыл новую дорогу на юго-востоке Москвы

Сергей Собянин открыл новую дорогу-связку между Волгоградским и Рязанским проспектами в Москве. В итоге на юго-востоке города улучшилась транспортная доступность сразу нескольких районов. Для этого построили новый соединительный участок Окской улицы.

Также реконструировали станцию "Старопролетарскую" и переустроили 1,5 километра железнодорожных путей. Как изменилась дорожная ситуация в городе? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.