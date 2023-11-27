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27 ноября, 22:15

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Собянин открыл новую дорогу на юго-востоке Москвы

Собянин открыл новую дорогу на юго-востоке Москвы

Собянин досрочно открыл сквозное движение по обновленной Окской улице

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Сергей Собянин открыл новую дорогу-связку между Волгоградским и Рязанским проспектами в Москве. В итоге на юго-востоке города улучшилась транспортная доступность сразу нескольких районов. Для этого построили новый соединительный участок Окской улицы.

Также реконструировали станцию "Старопролетарскую" и переустроили 1,5 километра железнодорожных путей. Как изменилась дорожная ситуация в городе? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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