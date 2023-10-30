В Москве завершился первый этап благоустройства возле станции "Медведково"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На северо-востоке Москвы завершилось благоустройство территории возле станции "Медведково" Калужско-Рижской линии метро, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



"Главная задача этого проекта – улучшение пешеходной и транспортной доступности станции и расположенных рядом с ней остановок наземного общественного транспорта. В этом году провели первый этап, в рамках которого обновили улицу Грекова и участок улицы Широкой от дома 12а до дома 17, корпуса 1", – рассказал Бирюков.

Специалисты обновили дорожное покрытие, отремонтировали въезды во дворы, установили 13 новых остановочных павильонов, убрали воздушные линии и проложили 40 метров новых инженерных сетей водостока. Кроме того, было заменено покрытие тротуаров и дорожек рядом с храмом-часовней в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали".

"Теперь общая площадь пешеходной зоны составляет более 23 500 квадратных метров", – указал Бирюков.

Также возле метро организовали четыре новых пешеходных перехода, а на существующих – установили 26 новых опор освещения. В это же время возле кинотеатра "Ладога" на Широкой улице появилась автостоянка на 22 места. Всего в рамках проекта обустроено почти 120 парковочных мест.

Специалисты обновили соединяющую Широкую улицу и Заревый проезд 95-метровую лестницу. Возле станции "Медведково" появилось свыше 40 000 квадратных метров газона, а до конца года специалисты высадят тут более 50 деревьев, сказал заммэра.

"Второй этап благоустройства запланирован на 2024 год. Он включает обустройство разворотной площадки для общественного транспорта на пересечении улиц Широкой и Грекова со стороны южного выхода из метро", – заключил он.

Ранее Бирюков рассказал о завершении благоустройства возле станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии московского метро. Рабочие расширили тротуары и заменили покрытие дорожек, обновили асфальт и оборудовали парковочные карманы, а также убрали под землю воздушные линии и установили новые детские и спортивные площадки. Работы проходили на Озерной и Матвеевской улицах.

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