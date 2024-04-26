Новости часа: приемное отделение ГКБ № 24 в Москве открыли после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Приемное отделение городской клинической больницы № 24 в Москве открыли после реконструкции. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В центре и на юго-востоке Москвы ограничено движение из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщил Дептранс.

Театральный фонтан у Большого театра подготовили к началу сезона. Об этом заявили в комплексе горхозяйства Москвы.