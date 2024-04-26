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Новости

Новости

26 апреля, 17:45

Новости

Новости часа: приемное отделение ГКБ № 24 в Москве открыли после реконструкции

Новости часа: приемное отделение ГКБ № 24 в Москве открыли после реконструкции

Новости часа: столица компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования

Собянин объявил о завершении реконструкции приемных отделений шести больниц

Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Собянин: на московских ярмарках представлены товары более чем из 40 регионов

Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Собянин: цифровые технологии спасают жизни и повышают качество лечения москвичей

Новости часа: приемное отделение городской больницы № 24 открыли после реконструкции

Собянин объявил о завершении реконструкции приемных отделений шести больниц

Новости часа: приемные отделения шести больниц в Москве открыли после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Приемное отделение городской клинической больницы № 24 в Москве открыли после реконструкции. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В центре и на юго-востоке Москвы ограничено движение из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщил Дептранс.

Театральный фонтан у Большого театра подготовили к началу сезона. Об этом заявили в комплексе горхозяйства Москвы.

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