Собянин: цифровые технологии спасают жизни и повышают качество лечения москвичей

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26 апреля, 15:00

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Искусственный интеллект позволяет медикам тратить меньше времени на заполнение бумаг и больше внимания уделять пациентам. Нейросети способны самостоятельно распознать на лучевых снимках онкологию, пневмонию, ишемическую болезнь сердца, инсульт и другие заболевания. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Кроме того, в центре диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы активно внедряется работа компьютерного зрения. Она подразумевает, что искусственный интеллект самостоятельно находит патологии на снимках КТ, МРТ, маммографии и рентгена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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