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24 ноября, 14:30

Экономика

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро "Москва-2020"

Новости часа: крупные проекты благоустройства завершили на западе Москвы в 2023 году

Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва-2020"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новых общественных пространствах на западе города

Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Новости часа: началась сборка улучшенной модификации вагонов "Москва-2020" для метро

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса. Московские предприниматели заключили договоры по программе льготного факторинга более чем на 24 миллиарда рублей, рассказал мэр столицы.

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. Об этом сообщили в комплексе горхозяйства.

Станцию "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии метро соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

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