Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса. Московские предприниматели заключили договоры по программе льготного факторинга более чем на 24 миллиарда рублей, рассказал мэр столицы.

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. Об этом сообщили в комплексе горхозяйства.

Станцию "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии метро соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.