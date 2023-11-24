Новости часа: началась сборка улучшенной модификации вагонов "Москва-2020" для метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Началась сборка улучшенной модификации вагонов "Москва-2020" для столичного метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На западе Москвы закончили благоустройство у станции МЦД-4 "Минская". Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В столице побит рекорд низкого атмосферного давления 50-летней давности. Атмосферное давление составило 719 миллиметров ртутного столба, отметили синоптики.