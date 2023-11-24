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Новости

24 ноября, 11:30

Общество

Новости часа: началась сборка улучшенной модификации вагонов "Москва-2020" для метро

Новости часа: началась сборка улучшенной модификации вагонов "Москва-2020" для метро

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Мэр Москвы рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Собянин: более 30 объектов культуры отреставрировано на ВДНХ

Собянин рассказал о крупнейших проектах благоустройства на западе Москвы

Улучшенная модель вагонов поступит в метро Москвы в 2024 году – Собянин

Собянин: в Москве создали центр анализа и разработок беспилотных авиасистем

Новости часа: 12 компаний стали участниками федерального центра беспилотных авиасистем

Новости часа: 11 тысяч человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы

"Мой район. Навигатор": станцию "Тютчевская" украсят строками из произведений поэта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Началась сборка улучшенной модификации вагонов "Москва-2020" для столичного метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На западе Москвы закончили благоустройство у станции МЦД-4 "Минская". Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В столице побит рекорд низкого атмосферного давления 50-летней давности. Атмосферное давление составило 719 миллиметров ртутного столба, отметили синоптики.

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