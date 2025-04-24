Собянин рассказал, как горячая линия помогает пассажирам московского транспорта

Операторы горячей линии "Московский транспорт" приняли почти 40 миллионов звонков с момента запуска сервиса. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, это один из самых востребованных и удобных способов получить информацию о городском транспорте. Чаще всего москвичи и гости столицы звонят, чтобы узнать расписание, режим работы вокзалов, оплату парковки или порядок возврата забытых вещей.

Контакт-центр работает круглосуточно, а с 2019 года на часть вопросов отвечает голосовой помощник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.