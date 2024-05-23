Новости часа: федеральные музеи подключатся к туристическому сервису Russpass

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Федеральные музеи подключатся к туристическому сервису Russpass. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На будущей станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро начались отделочные работы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Движение на Ильинке будет перекрыто 24 мая из-за празднования Дня славянской письменности и культуры, предупредил ЦОДД.

