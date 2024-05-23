Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 23:55

Культура

Новости часа: федеральные музеи подключатся к туристическому сервису Russpass

Новости часа: федеральные музеи подключатся к туристическому сервису Russpass

Новости часа: Сергей Собянин объявил о начале испытаний первого в РФ беспилотного трамвая

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о запуске виртуальной карты "Тройка"

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Новости часа: на МЦД запущена оплата проезда по биометрии

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Новости часа: Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Новости часа: Собянин вдвое увеличил максимальный размер гранта на тестирование инноваций

Новости часа: Москва создает центры использования высокотехнологичного оборудования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Федеральные музеи подключатся к туристическому сервису Russpass. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На будущей станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро начались отделочные работы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Движение на Ильинке будет перекрыто 24 мая из-за празднования Дня славянской письменности и культуры, предупредил ЦОДД.

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