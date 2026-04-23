Собянин: протяженность выделенных полос в Москве превысила 500 километров

В Москве протяженность выделенных полос для общественного транспорта превысила 500 километров. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

По выделенным полосам проходят более 1 000 городских и пригородных маршрутов. Ими ежедневно пользуются около 2,5 миллиона пассажиров. Благодаря таким полосам скорость движения увеличивается в 2–4 раза, а аварийность снижается примерно на четверть.

В 2026 году сеть расширят минимум на 20 километров.