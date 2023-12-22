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Новости

Новости

22 декабря, 15:00

Город

Новости часа: Собянин рассказал о новом вестибюле на городском вокзале в Зеленограде

Новости часа: Собянин рассказал о новом вестибюле на городском вокзале в Зеленограде

Собянин и Белозеров открыли интеграционный вестибюль на станции Зеленоград-Крюково

Новости часа: Собянин рассказал о развитии хоккея в Москве

Собянин рассказал о развитии хоккея в Москве

Новости часа: более 72 тыс магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве

Новости часа: Собянин выделил дополнительные деньги на средства реабилитации инвалидов

Собянин выделил дополнительные средства для помощи в реабилитации инвалидов

Мост через канал имени Москвы отремонтировали в столице

Собянин рассказал, как торговые центры, рестораны и кафе украсили к Новому году

Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы Московского инновационного кластера

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый вестибюль на городском вокзале Зеленоград-Крюково сэкономит пассажирам время при пересадке на автобусы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

У станции метро "Физтех" завершили первый этап благоустройства. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Расписание поездов на МЦД-4 и двух направлениях МЖД изменится 23 декабря. Причина связана с обновлением инфраструктуры на станциях Рижская и Петровско-Разумовская.

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