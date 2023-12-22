Новости часа: Собянин рассказал о новом вестибюле на городском вокзале в Зеленограде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый вестибюль на городском вокзале Зеленоград-Крюково сэкономит пассажирам время при пересадке на автобусы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

У станции метро "Физтех" завершили первый этап благоустройства. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Расписание поездов на МЦД-4 и двух направлениях МЖД изменится 23 декабря. Причина связана с обновлением инфраструктуры на станциях Рижская и Петровско-Разумовская.