Собянин: для обслуживания "Большого Сити" построят около 25 км дорог

Для обслуживания "Большого Сити" проложат около 25 километров дорог. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. По его словам, этот центр экономической активности, расположенный на территории Центрального, Западного, Северо-Западного и Северного округов, является одним из важнейших в городе.

Здесь появятся новые офисные комплексы, инновационные бизнес-кластеры и высокотехнологичные логистические центры. В границах "Большого Сити" находятся остановки МЦК и МЦД, а также крупные улицы и магистрали – Ленинградский и Кутузовский проспекты и ТТК. Новые дороги помогут обеспечить лучшую транспортную доступность будущему жилому и деловому кластеру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.