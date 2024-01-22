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22 января, 15:30

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Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке столицы

Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке столицы

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Тепловая электростанция-23 стала одной из первых станций "Мосэнерго", на которой внедрили автоматическую систему непрерывного контроля и учета выбросов. О ходе реконструкции данной ТЭЦ рассказал Сергей Собянин.

ТЭЦ-23, расположенную на Монтажной улице в районе Метрогородок, активно модернизируют. Специалисты обновляют энергетические котлы, а горелочные устройства меняют на более современные и экологичные. Взамен морально и физически устаревших средств измерений на узлах учета установили современные высокоинтеллектуальные расходомеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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