22 января, 15:30Город
Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке столицы
Тепловая электростанция-23 стала одной из первых станций "Мосэнерго", на которой внедрили автоматическую систему непрерывного контроля и учета выбросов. О ходе реконструкции данной ТЭЦ рассказал Сергей Собянин.
ТЭЦ-23, расположенную на Монтажной улице в районе Метрогородок, активно модернизируют. Специалисты обновляют энергетические котлы, а горелочные устройства меняют на более современные и экологичные. Взамен морально и физически устаревших средств измерений на узлах учета установили современные высокоинтеллектуальные расходомеры.
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