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Новости

21 ноября, 13:30

Спорт

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

Новости часа: более 725 млн поездок совершили пассажиры на МЦД за четыре года

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Собянин: Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на безбумажный формат работы

Новости часа: все московские больницы в ближайшие два года переведут на безбумажный формат

Новости часа: Собянин рассказал, как в Москве строят объекты для массового спорта

Новости часа: Филатовская и Боткинская больницы перешли на цифровой формат работы

Собянин: еще две больницы Москвы полностью перешли на цифровой формат работы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Цифровизация позволяет московским врачам уделять больше времени пациентам. Сергей Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах.

На станции метро "ЦСКА" открыли выставку футбольных Кубков России. О новой экспозиции рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Почти 140 коммерческих стоянок в Москве подключили к приложению "Парковки России" за четыре года. Таковы данные Дептранса.

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