Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Цифровизация позволяет московским врачам уделять больше времени пациентам. Сергей Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах.

На станции метро "ЦСКА" открыли выставку футбольных Кубков России. О новой экспозиции рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Почти 140 коммерческих стоянок в Москве подключили к приложению "Парковки России" за четыре года. Таковы данные Дептранса.