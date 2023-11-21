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Новости

21 ноября, 12:45

Экономика

Новости часа: около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

Новости часа: около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

Новости часа: более 725 млн поездок совершили пассажиры на МЦД за четыре года

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Собянин: Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на безбумажный формат работы

Новости часа: все московские больницы в ближайшие два года переведут на безбумажный формат

Новости часа: Собянин рассказал, как в Москве строят объекты для массового спорта

Новости часа: Филатовская и Боткинская больницы перешли на цифровой формат работы

Собянин: еще две больницы Москвы полностью перешли на цифровой формат работы

Собянин: около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московская компания увеличила объем производства бытовой химии на 60%. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Аудиогид по пространству Москвы появился на выставке "Россия" на ВДНХ. О нововведении сообщил комитет по туризму.

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