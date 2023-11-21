Новости часа: около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московская компания увеличила объем производства бытовой химии на 60%. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Аудиогид по пространству Москвы появился на выставке "Россия" на ВДНХ. О нововведении сообщил комитет по туризму.