21 апреля, 12:15
Собянин и Миллер дали старт строительству новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 в Москве
На двух московских ТЭЦ – 25-й и 26-й – началось строительство новых энергоблоков. Старт началу работ дали Сергей Собянин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
В результате ввода в эксплуатацию новых энергоблоков Москва получит 500 мегаватт дополнительных мощностей. На них будет установлено современное оборудование отечественного производства.
