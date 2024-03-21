Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Благодаря реконструкции развязки пропускная способность вырастет в 1,5 раза.

Начался прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!". Об этом рассказал Сергей Собянин.

На остановках начали размещать схему всей трамвайной сети Москвы, сообщил Дептранс.