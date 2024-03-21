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Новости

21 марта, 00:00

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Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

Мэр Москвы открыл после реконструкции развязку на юго-востоке МКАД

Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Новости часа: Сергей Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Новости часа: число участников земельно-имущественных торгов выросло на 54%

Сергей Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне

Новости часа: Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне

Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Благодаря реконструкции развязки пропускная способность вырастет в 1,5 раза.

Начался прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!". Об этом рассказал Сергей Собянин.

На остановках начали размещать схему всей трамвайной сети Москвы, сообщил Дептранс.

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