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Новости

20 ноября, 23:00

Культура

Новости часа: многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы

Новости часа: многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы

Новости часа: автотрассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят до 2026 года

Новости часа: столичный Дептранс предупредил о мошенниках – лжесотрудниках метро

Собянин: новый многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы

Новости часа: москвичи смогут оформить льготу по оплате ЖКУ и связи только онлайн

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заявил, что на западе Москвы до 2026 года появится многопрофильный детский стационар.

Портал "Узнай Москву" представил маршрут, посвященный режиссеру Алексею Баталову, рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Главную новогоднюю елку страны выбрали в поселке Фряново, заявили в пресс-службе Рослесинфорга.

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