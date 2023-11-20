Новости часа: многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заявил, что на западе Москвы до 2026 года появится многопрофильный детский стационар.

Портал "Узнай Москву" представил маршрут, посвященный режиссеру Алексею Баталову, рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Главную новогоднюю елку страны выбрали в поселке Фряново, заявили в пресс-службе Рослесинфорга.