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20 ноября, 22:30

Новости

Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

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Собянин: карта москвича открывает доступ к целой экосистеме городских услуг

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году

Новости часа: обновленная поликлиника на Ольховской улице приняла более 23 тыс пациентов

Новый многопрофильный стационар для детей построят на западе Москвы. Он станет завершающим объектом модернизации инфраструктуры детского здравоохранения в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Во Всемирный день педиатра мэр Москвы поздравил с профессиональным праздником врачей детской поликлиники на Ольховской улице. Там масштабную реконструкцию завершили летом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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