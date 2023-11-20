Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

Новый многопрофильный стационар для детей построят на западе Москвы. Он станет завершающим объектом модернизации инфраструктуры детского здравоохранения в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Во Всемирный день педиатра мэр Москвы поздравил с профессиональным праздником врачей детской поликлиники на Ольховской улице. Там масштабную реконструкцию завершили летом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.