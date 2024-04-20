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Новости

Новости

20 апреля, 19:30

Новости

Новости часа: в столице отреставрируют бюст Циолковского и памятник Жуковскому

Новости часа: в столице отреставрируют бюст Циолковского и памятник Жуковскому

Новости часа: два технопарка построят на юго-западе Москвы

Собянин рассказал о строительстве депо "Столбово"

Новости часа: в Ясеневе построят общественно-деловые комплексы и два технопарка

Собянин рассказал о реорганизации участка бывшей промзоны Теплый Стан

Новости часа: сервисами "Мосволонтера" стали пользоваться в 1,5 раза чаще

"Мой район. Новости": новый корпус школы № 1474 открылся в столичном Ховрине

Новости часа: депо "Столбово" примет поезда Сокольнической и Троицкой линий метро Москвы

Собянин: в Петровском парке отреставрируют монументы Жуковскому и Циолковскому

Собянин рассказал о строительстве электродепо "Столбово" в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В июле завершится реставрация двух монументов в Петровском парке – бюста Циолковского и памятника Жуковскому. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новую Рублево-Архангельскую линию московского метрополитена планируют полностью запустить в 2029 году, о чем заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Торжественное открытие ежегодной акции "Библионочь" впервые состоялось в Доме Пашкова, который входит в комплекс зданий Российской государственной библиотеки (РГБ).

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