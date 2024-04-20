Новости часа: в столице отреставрируют бюст Циолковского и памятник Жуковскому

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В июле завершится реставрация двух монументов в Петровском парке – бюста Циолковского и памятника Жуковскому. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новую Рублево-Архангельскую линию московского метрополитена планируют полностью запустить в 2029 году, о чем заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Торжественное открытие ежегодной акции "Библионочь" впервые состоялось в Доме Пашкова, который входит в комплекс зданий Российской государственной библиотеки (РГБ).

