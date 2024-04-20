Собянин: за последние 13 лет в Москве отреставрировали около 800 памятников

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За последние 13 лет в Москве отреставрировали около 800 произведений монументального искусства, памятников и скульптур, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра, в этом году работа продолжится. Так, в марте специалисты приступили к реставрации двух монументов Петровского парка – бюста К.Э. Циолковского и памятника Н.Е. Жуковскому. Их расчистят, промоют, обработают антисептиком и восполнят утраты.



Собянин рассказал, что постамент и бюст К.Э. Циолковского бережно демонтировали. Сейчас ведутся работы по устройству фундамента. Вокруг памятника Н.Е. Жуковскому установили строительные леса. Завершить реставрацию этих монументов должны до конца июля.



Помимо этого, в ближайшее время завершатся работы еще по трем памятникам: М.И. Кутузову на Кутузовском проспекте, М.В. Фрунзе на Суворовской площади и Н.К. Крупской на площади Сретенские Ворота.

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