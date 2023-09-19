Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 17:15

Город

Новости часа: несколько проектов благоустройства закончили в районе Нагатино-Садовники

Новости часа: несколько проектов благоустройства закончили в районе Нагатино-Садовники

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Новости часа: более тысячи судов приняли причалы речных вокзалов Москвы за три месяца

Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Новости часа: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1 тыс судов

Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Несколько крупных проектов благоустройства закончили в районе Нагатино-Садовники. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сезон активности клещей продлится в Москве до октября. Это данные департамента природопользования.

Годовой план по строительству недвижимости в столице выполнен досрочно. Об этом сообщили городские власти.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствостроительствонедвижимостьвидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика