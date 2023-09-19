Новости часа: несколько проектов благоустройства закончили в районе Нагатино-Садовники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Несколько крупных проектов благоустройства закончили в районе Нагатино-Садовники. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сезон активности клещей продлится в Москве до октября. Это данные департамента природопользования.

Годовой план по строительству недвижимости в столице выполнен досрочно. Об этом сообщили городские власти.