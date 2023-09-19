Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Капремонт фасада и купола Театра сатиры закончат в следующем году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Город запускает IT-систему "Энергия Москвы", которая объединит операторов зарядных станций. Об этом заявил Дептранс.

Лето вернется в Москву на этой неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.