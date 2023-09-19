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Новости

19 сентября, 14:30

Общество

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Новости часа: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1 тыс судов

Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Северный и Южный речные вокзалы за лето посетили 1,3 млн гостей – Собянин

Собянин рассказал о новых детсадах и поликлиниках на северо-востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Капремонт фасада и купола Театра сатиры закончат в следующем году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Город запускает IT-систему "Энергия Москвы", которая объединит операторов зарядных станций. Об этом заявил Дептранс.

Лето вернется в Москву на этой неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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