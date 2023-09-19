19 сентября, 13:30Город
Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи в столице. Его создали за полгода на месте заросшего пустыря.
Цифровые технологии помогли ускорить проектирование связки МСД и трассы М-12 "Восток". Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы Андрей Бочкарев.
Сезон активности клещей продлится в Москве до октября. Об этом сообщили в департаменте природопользования.