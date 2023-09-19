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Новости

19 сентября, 13:30

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Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Новости часа: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1 тыс судов

Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Северный и Южный речные вокзалы за лето посетили 1,3 млн гостей – Собянин

Собянин рассказал о новых детсадах и поликлиниках на северо-востоке Москвы

Новости часа: в Москве подготовили к зиме 56 снегосплавных пунктов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи в столице. Его создали за полгода на месте заросшего пустыря.

Цифровые технологии помогли ускорить проектирование связки МСД и трассы М-12 "Восток". Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Сезон активности клещей продлится в Москве до октября. Об этом сообщили в департаменте природопользования.

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