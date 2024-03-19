Собянин рассказал, что построят в Москве в рамках проектов комплексного развития

Более четырех миллионов квадратных метров жилья построят в 34 районах столицы в рамках реализации проектов КРТ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Большую часть возведенных домов передадут под программу реновации. Также в столице построят более 700 тысяч "квадратов" промышленных объектов, около 3 миллионов квадратных метров общественно-деловых пространств, а еще 20 школ, 25 детских садов, семь медучреждений, 10 спорткомплексов, логистический центр, технопарк, кафе, рестораны, магазины, офисы и многое другое.

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