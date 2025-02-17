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Новости

17 февраля, 22:30

Новости

Новости часа: десять объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

Новости часа: десять объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

Новости часа: завершены противоаварийные работы в водонапорной башне XIX века

"Мой район. Новости": тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Новости часа: 10 объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

Новости часа: началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Собянин: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Новости часа: 10 объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

Собянин: началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: завершен еще один этап комплексной реставрации усадьбы Валуево

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десять объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево в Москве, рассказал Сергей Собянин.

Форум будущих технологий пройдет в Москве с 20 по 21 февраля, сообщает фонд Росконгресс.

Около 60 семей переехали в новые квартиры в Академическом районе по реновации, следует из материала департамента градостроительной политики.

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