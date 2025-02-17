17 февраля, 22:30Новости
Новости часа: десять объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десять объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево в Москве, рассказал Сергей Собянин.
Форум будущих технологий пройдет в Москве с 20 по 21 февраля, сообщает фонд Росконгресс.
Около 60 семей переехали в новые квартиры в Академическом районе по реновации, следует из материала департамента градостроительной политики.