Мэр Москвы сообщил о завершении строительства дублера Боровского шоссе

В ТиНАО завершилось строительство новой трассы-дублера Боровского шоссе, которая проходит от участка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и примыкает к автодороге от города Московский до деревни Рассказовка.

Длина новой двухполосной дороги составляет около 1,5 километра. Помимо строительства дорожного объекта специалисты благоустроили окружающую территорию – высадили деревья и кустарники, а также установили освещение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.