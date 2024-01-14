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14 января, 13:15

Новости

Мэр Москвы сообщил о завершении строительства дублера Боровского шоссе

Мэр Москвы сообщил о завершении строительства дублера Боровского шоссе

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В ТиНАО завершилось строительство новой трассы-дублера Боровского шоссе, которая проходит от участка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и примыкает к автодороге от города Московский до деревни Рассказовка.

Длина новой двухполосной дороги составляет около 1,5 километра. Помимо строительства дорожного объекта специалисты благоустроили окружающую территорию – высадили деревья и кустарники, а также установили освещение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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