Сергей Собянин вручил городскую премию в области архитектуры и градостроительства. Эта награда ежегодно присуждается автору или коллективу из трех человек.

Экспертный совет отобрал 30 проектов из 125 заявок. В итоге лауреатами премии стали авторы пяти лучших проектов самого разного назначения – это и спортивные комплексы, и станции метро, и жилые дома. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.