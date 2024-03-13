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13 марта, 18:15

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Обновленный спортивный зал в "Лужниках" примет Всемирные игры дружбы – Собянин

Обновленный спортивный зал в "Лужниках" примет Всемирные игры дружбы – Собянин

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В "Лужниках" открылся обновленный спортивный зал "Дружба". Уже предстоящей осенью он примет Всемирные игры дружбы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Знаковое столичное здание сохранило свой внешний облик, но внутри его серьезно изменили. Большую арену зала превратили в площадку-трансформер, вокруг которой установили телескопические трибуны. Кроме того, систему вентиляции оснастили кондиционером.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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