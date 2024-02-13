Собянин: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы

Столичные театры и концертные залы в 2023 году посетили больше 7 миллионов человек. Как отметил Сергей Собянин, это рекордное количество за последние четыре года.

По словам мэра столицы, зрителей привлекает множество увлекательных премьер. В 2023 году прошли больше 23 тысяч спектаклей, среди них – около 270 премьерных.

Самыми посещаемыми площадками по итогам 2023 года стали Московский концертный зал "Зарядье" и Московский международный Дом музыки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.