Собянин и Глыбочко открыли центр инжиниринговых разработок

Сергей Собянин и ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко открыли Центр инжиниринговых разработок. Там будут создавать медицинские изделия из полимеров и композитов для хирургии и других сфер здравоохранения.

Производственные мощности центра включают собственное конструкторское бюро, участки литья полимеров и 3D-печати. Мэр поблагодарил университет за вклад в развитие столичного здравоохранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.