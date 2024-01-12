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12 января, 22:45

Город

В проекте "Активный гражданин" провели более 6 тыс голосований – Собянин

В проекте "Активный гражданин" провели более 6 тыс голосований – Собянин

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В проекте "Активный гражданин" провели более 6 тыс голосований – Собянин

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Благодаря проекту "Активный гражданин" проведено более шести тысяч голосований, по результатам которых были благоустроены десятки улиц, площадей, бульваров и переулков в Москве. С 2014 года проект реализовал четыре тысячи городских решений. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Портал "Активный гражданин" – это площадка для проведения онлайн-голосований по вопросам развития Москвы. Участники проекта решают, как необходимо благоустроить улицы и парки, как назвать площади в Москве, какой дизайн станций метро выбрать и иные вопросы.

На данный момент на портале "Активный гражданин" проходят несколько голосований. Подробнее о работе сервиса – в эфире телеканала Москва 24.

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