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Новости

12 января, 13:00

Город

Новости часа: более 6,7 млн человек присоединились к проекту "Активный гражданин"

Новости часа: более 6,7 млн человек присоединились к проекту "Активный гражданин"

В проекте "Активный гражданин" провели более 6 тыс голосований – Собянин

Сергей Собянин рассказал, как участники "Активного гражданина" меняют Москву

Новости часа: мэр Москвы рассказал о масштабной работе по обновлению инфраструктуры метро

Собянин: к проекту "Активный гражданин" присоединились более 6,7 млн человек

Мэр Москвы рассказал о масштабной работе по обновлению инфраструктуры метро

Новости часа: выпуск лекарств в Москве за пять лет вырос почти в 2,5 раза – Собянин

Новости часа: девять новых культурных объектов построят в ТиНАО – Собянин

Новости часа: в ТиНАО появятся новые школы искусств и культурно-досуговые центры – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал, какие культурные объекты построят в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 6,7 миллиона человек присоединились к проекту "Активный гражданин". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Последствия снегопада в Москве ликвидируют в непрерывном режиме. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Число занятых в туриндустрии Москвы за 2023 год увеличилось на 25%. Таковы данные комитета по туризму.

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