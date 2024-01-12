Новости часа: более 6,7 млн человек присоединились к проекту "Активный гражданин"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 6,7 миллиона человек присоединились к проекту "Активный гражданин". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Последствия снегопада в Москве ликвидируют в непрерывном режиме. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Число занятых в туриндустрии Москвы за 2023 год увеличилось на 25%. Таковы данные комитета по туризму.