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Новости

11 октября, 07:15

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Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

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Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: новую развязку открыли на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Сергей Собянин открыл транспортную развязку на пересечении дублера улицы Люблинской и южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Он подчеркнул, что этот объект является сложным и важным.

Строительство завершилось на месяц раньше. Новая дорога улучшит транспортную доступность для жителей районов Печатники, Кузьминки, Текстильщики и Марьино. Также с ее появлением сократится пробег автомобилей и разгрузятся улицы. О том, как работали над уникальным проектом и как прошел запуск движения – в эфире телеканала Москва 24.

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