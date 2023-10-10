Москвичей предупредили о заморозках в ночь на 11 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений прогнозируется в ночь с 10 на 11 октября в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", – говорится в сообщении.

Как отмечается, при необходимости специалисты проведут противогололедную обработку.

На фоне ожидаемых погодных условий водителей попросили быть внимательными, соблюдать скорость и дистанцию, а также воздержаться от поездок на личном транспорте на летней резине.

Ранее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы посоветовали московским водителям не выезжать на автомобилях с летней резиной.

В ведомстве объяснили, что в целях безопасности автомобилистам на летней резине лучше воспользоваться городским транспортом из-за выпадения снега и гололедицы на дорогах.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что первый в этом году снег зафиксировали на 11 метеостанциях столичного региона. По его словам, снег выпал в результате арктического вторжения.

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