10 октября, 16:42Общество
Москвичей предупредили о заморозках в ночь на 11 октября
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений прогнозируется в ночь с 10 на 11 октября в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", – говорится в сообщении.
Как отмечается, при необходимости специалисты проведут противогололедную обработку.
На фоне ожидаемых погодных условий водителей попросили быть внимательными, соблюдать скорость и дистанцию, а также воздержаться от поездок на личном транспорте на летней резине.
Ранее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы посоветовали московским водителям не выезжать на автомобилях с летней резиной.
В ведомстве объяснили, что в целях безопасности автомобилистам на летней резине лучше воспользоваться городским транспортом из-за выпадения снега и гололедицы на дорогах.
До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что первый в этом году снег зафиксировали на 11 метеостанциях столичного региона. По его словам, снег выпал в результате арктического вторжения.
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