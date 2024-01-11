Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Соломина

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина. Легендарный актер, режиссер и педагог Юрий Соломин внес огромный вклад в развитие отечественного театра и кино, отметил мэр столицы.

Также градоначальник отметил, что творчество Соломина является целой эпохой в истории Малого театра, а киноработы артиста оставили яркий след в душе миллионов зрителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.