Новости часа: в Москве начали реставрировать городскую усадьбу Морозова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве началась реставрация городской усадьбы Морозова в Подсосенском переулке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок под строительство спортивного объекта выставили на городские торги на севере столицы, заявил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Более 50 детей стали победителями и призерами конкурса рисунков АО "Мосгаз" - комплекс городского хозяйства

Победителями и призерами конкурса АО "Мосгаз" стали 57 юных художников из разных регионов России, уточнили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

