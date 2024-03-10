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10 марта, 19:30

Новости

Новости часа: в Москве начали реставрировать городскую усадьбу Морозова

Новости часа: в Москве начали реставрировать городскую усадьбу Морозова

Новости часа: столичные ИТ-компании заработали около 3,5 трлн рублей в 2023 году

Новости часа: более 34 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за полгода

Столичные ИТ-компании увеличили обороты почти на 20% за прошлый год – Собянин

Москвичи обратились к суперсервису "Мой питомец" около 130 тыс раз с лета 2023 года

Собянин сообщил о начале реставрации городской усадьбы Морозова

Больше 34 млн поездок совершили пассажиры за полгода работы МЦД-4 – Собянин

Новости часа: более 150 тыс мест на перехватывающих парковках обустроят в Москве

Москвичам рассказали, сколько новостроек по реновации появится на северо-западе города

Новости часа: Собянин заявил о продлении мер поддержки высокотехнологичного бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве началась реставрация городской усадьбы Морозова в Подсосенском переулке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок под строительство спортивного объекта выставили на городские торги на севере столицы, заявил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Более 50 детей стали победителями и призерами конкурса рисунков АО "Мосгаз" - комплекс городского хозяйства
Победителями и призерами конкурса АО "Мосгаз" стали 57 юных художников из разных регионов России, уточнили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

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мэр МосквыгородвидеоСветлана Ключникова
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