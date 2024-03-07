Более двух тысяч горожан получили квартиры по программе реновации в ЮВАО зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 2,1 тысячи человек получили квартиры в 34 новостройках Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) по программе реновации за зиму. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

"Так, в декабре прошлого года документы на новое жилье оформили около 1,1 тысячи жителей ЮВАО, еще около 600 москвичей – в январе 2024-го и около 500 человек – в феврале", – уточнил он.

Больше всего договоров оформили в районах Кузьминки, Лефортово и Люблино – 862, 380 и 345 горожан соответственно. С начала реализации программы реновации новое жилье на юго-востоке столицы получили уже 26,2 тысячи москвичей.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин подчеркнул, что программа реновации в ЮВАО реализуется быстрыми темпами. Так, под заселение здесь была передана уже 41 новостройка. В них переехали или продолжают переезжать жители 148 старых домов.

В частности, одна новостройка на Самаркандском бульваре в Выхино-Жулебине начала заселяться в этом году, еще три дома на улицах Нижней Хохловке, Зеленодольской и в Ферганском проезде уже введены в эксплуатацию и готовятся к встрече с жильцами.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию 39 домов на севере Москвы, из которых 38 отдали под заселение. Новые квартиры получили около 16,9 тысячи жителей САО, отметил мэр.

До этого глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов сообщил о завершении строительства трех жилых корпусов по программе реновации в столичном районе Измайлово. Здания расположены по адресу Сиреневый бульвар, участки 4/7 и 4/7а.

Почти 17 тыс жителей САО получили современные квартиры по реновации – Собянин