Парку "Зарядье" исполнилось 4 года

Парку "Зарядье" всего 4 года, и он уже стал визиткой Москвы и важным культурным центром. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что ландшафтные парки появляются по всей Москве, в самых отдаленных от центра районах, и у каждого есть своя особенность. Например, парк "Ходынское поле" оформлен как аэродром, а в Капотне сохранили уникальный природный ландшафт.

Многие парки появились на месте депрессивных полузаброшенных территорий, уточнил мэр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.