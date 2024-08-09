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Новости

09 августа, 18:15

Новости

Собянин: Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе соединят с МСД в 2026 году

Собянин: Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе соединят с МСД в 2026 году

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Сергей Собянин открыл новый участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: запущено движение по участку трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Сергей Собянин открыл движение по участку трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Сергей Собянин запустил движение по новому участку магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Готовы уже две трети дороги. В 2026 году ее соединят с Московским скоростным диаметром.

В данный момент идет строительство второго этапа четвертого участка дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. В него входят три надземных и три подземных перехода. Кроме того, уже больше года возводят пятый участок от улицы Поляны до Варшавского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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