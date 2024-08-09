Сергей Собянин открыл новый участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

На трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе открыли четвертый участок дороги. Он проходит от станции метро "Новомосковская" до улицы Эдварда Грига. Теперь автомобилисты могут экономить в пути пять километров. В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

Как теперь организовано движение в районе нового участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

