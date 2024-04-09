Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 13:45

Новости

Новости часа: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

Новости часа: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

Новости часа: на западе Москвы под заселение по реновации передали 36 новостроек

Собянин: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

Собянин: на западе Москвы под заселение по реновации передали 36 новостроек

Новости часа: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

"Мой район. Новости": в парке "Коломенское" у Москвы-реки будет создан свадебный сад

Собянин: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

Мэр Москвы: более 50 млн карт "Тройка" выпущено за 11 лет

Собянин: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

Собянин: начинается реставрация Дворца культуры завода "Серп и Молот"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сервисы искусственного интеллекта (ИИ) внедрят в "Московскую электронную школу" (МЭШ). Об этом сообщил Сергей Собянин.

Несколько маршрутов трамваев изменят во вторник, 9 апреля, в ЦАО. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

Московская служба занятости представит более 3 тысяч вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства. Региональный этап ярмарки состоится 12 апреля.

Читайте также
мэр МосквыобразованиетехнологиитранспортгородвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика