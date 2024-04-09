Новости часа: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сервисы искусственного интеллекта (ИИ) внедрят в "Московскую электронную школу" (МЭШ). Об этом сообщил Сергей Собянин.

Несколько маршрутов трамваев изменят во вторник, 9 апреля, в ЦАО. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

Московская служба занятости представит более 3 тысяч вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства. Региональный этап ярмарки состоится 12 апреля.