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09 марта, 21:30

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Новости часа: Собянин заявил о продлении мер поддержки высокотехнологичного бизнеса

Новости часа: Собянин заявил о продлении мер поддержки высокотехнологичного бизнеса

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Новости часа: Москва продолжит компенсировать расходы на патентование изобретений

Новости часа: в сервисе "Моя семья" появились документы о московских ремесленниках

Новости часа: москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через сервис "Моя семья"

Новости часа: в Москве продлили меры поддержки высокотехнологичного бизнеса

Через онлайн-сервис "Моя семья" теперь можно найти своих предков-ремесленников

Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса будут продлены – Собянин

Собянин: на северо-западе Москвы ввели 16 новостроек по программе реновации

Сергей Собянин рассказал о планах интеграции транспорта Москвы и Подмосковья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса в столице будут продлены. Об этом заявил Сергей Собянин.

Около восьми тысяч человек получили квартиры по программе реновации на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале мэра.

Город выставил на продажу 14 машиномест в центре столицы. Об этом говорится на сайте Собянина.

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