Новости часа: Собянин заявил о продлении мер поддержки высокотехнологичного бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса в столице будут продлены. Об этом заявил Сергей Собянин.

Около восьми тысяч человек получили квартиры по программе реновации на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале мэра.

Город выставил на продажу 14 машиномест в центре столицы. Об этом говорится на сайте Собянина.