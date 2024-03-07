07 марта, 12:29Город
Появилась онлайн-карта всех строящихся объектов в Москве
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На портале "СтроимПросто" появилась карта всех строящихся объектов в Москве, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на главу ведомства Сергея Левкина.
По его словам, на карте размещены не только жилые дома, но и офисные и спортивно-рекреационные здания, соцобъекты, гостиницы, а также другие объекты, за исключением линейных, к которым относятся дороги и инженерные коммуникации.
Сервис разработали специалисты ГБУ "Мосстройинформ". С помощью него по каждому возводимому в Москве объекту можно узнать уникальный идентификационный номер, кадастровый номер участка, округ, район, строительный адрес, источник финансирования, технико-экономические параметры, сроки и статус строительства, а также ознакомиться с градостроительной документацией.
Застройщики могут запросить создание 3D-модели своего строящегося проекта, чтобы продемонстрировать в карточке объекта. Для этого нужно оставить запрос через форму обратной связи.
Ранее сообщалось, что около 115 тысяч москвичей используют функционал суперсервиса "Переезд по программе реновации". Там они могут узнать о начале переселения и готовности квартиры.
Среди преимуществ сервиса есть электронные услуги и специальные инструкции для конкретной ситуации. При помощи этого жители столицы могут узнать о необходимых для переселения документах, о дополнительной жилплощади и порядке действий после выдачи новой квартиры.
"Техно": как цифровая копия Москвы помогает в сфере строительства
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