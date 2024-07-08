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Новости

08 июля, 18:00

Новости

Новости часа: пересадка с МЦД на Люблинско-Дмитровскую линию метро будет улучшена

Новости часа: пересадка с МЦД на Люблинско-Дмитровскую линию метро будет улучшена

Новости часа: более 2 млн человек воспользовались городским вокзалом "Печатники"

Собянин: в строительстве ВСМ Москва – Петербург участвуют несколько регионов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На городском вокзале "Печатники" улучшат пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Питьевую воду бесплатно раздают пассажирам городского транспорта Москвы из-за жары, заявили в Дептрансе.

Между тем у станции МЦД-4 "Беговая" планируют обновить тротуары и систему освещения, рассказал заммэра Петр Бирюков.

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