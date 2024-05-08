08 мая, 23:55Общество
Новости часа: в Москве откроются еще два флагманских центра экстренной медпомощи
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в ближайшей перспективе введут в эксплуатацию еще два флагманских центра экстренной медпомощи. Об этом заявил Сергей Собянин.
Заморозки ожидаются утром 9 мая в Москве. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
Движение транспорта будет перекрыто на ряде улиц в центре Москвы утром 9 мая. Об этом передает столичный Дептранс.