Новости часа: в Москве откроются еще два флагманских центра экстренной медпомощи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в ближайшей перспективе введут в эксплуатацию еще два флагманских центра экстренной медпомощи. Об этом заявил Сергей Собянин.

Заморозки ожидаются утром 9 мая в Москве. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Движение транспорта будет перекрыто на ряде улиц в центре Москвы утром 9 мая. Об этом передает столичный Дептранс.