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Новости

08 мая, 23:55

Общество

Новости часа: в Москве откроются еще два флагманских центра экстренной медпомощи

Новости часа: в Москве откроются еще два флагманских центра экстренной медпомощи

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в ближайшей перспективе введут в эксплуатацию еще два флагманских центра экстренной медпомощи. Об этом заявил Сергей Собянин.

Заморозки ожидаются утром 9 мая в Москве. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Движение транспорта будет перекрыто на ряде улиц в центре Москвы утром 9 мая. Об этом передает столичный Дептранс.

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