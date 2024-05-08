Новости часа: Москва продолжит внедрение сервисов ИИ в медицинскую практику

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство Москвы определило ключевые задачи развития здравоохранения до конца 2024 года. В частности власти города планируют продолжить внедрение ИИ-сервисов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Рекордное за 10 лет число обращений поступило в аппарат московского омбудсмена в 2023 году, рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Цены на проезд в пригородных поездах Москвы и Подмосковья изменятся с 20 мая. Об этом заявили в ЦППК.