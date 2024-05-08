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Новости

08 мая, 20:00

Транспорт

Новости часа: Москва продолжит внедрение сервисов ИИ в медицинскую практику

Новости часа: Москва продолжит внедрение сервисов ИИ в медицинскую практику

Собянин: Москва продолжит внедрение сервисов ИИ в медицинскую практику

Новости часа: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

Собянин вручил ветерану ВОВ орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

Мэр Москвы и Патриарх Кирилл поздравили горожан с праздником Пасхи

Новости часа: Собянин подвел итоги фестиваля "Пасхальный дар"

Новости часа: 6 тыс куличей и кексов продали на площадках фестиваля "Пасхальный дар"

Собянин подвел итоги фестиваля "Пасхальный дар"

Новости часа: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

Собянин: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство Москвы определило ключевые задачи развития здравоохранения до конца 2024 года. В частности власти города планируют продолжить внедрение ИИ-сервисов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Рекордное за 10 лет число обращений поступило в аппарат московского омбудсмена в 2023 году, рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Цены на проезд в пригородных поездах Москвы и Подмосковья изменятся с 20 мая. Об этом заявили в ЦППК.

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